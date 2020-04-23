منصة رقمية لتوصيل المنتجات لعملاء «الشارقة التعاونية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أبرمت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أمس - عن بعد، مذكرة تفاهم مع جمعية الشارقة التعاونية تنص على إطلاق منصة رقمية وتطبيق ذكي مشترك بين الجانبين بهدف تسهيل عمليات التسوق وتوصيل المشتريات والبضائع والمنتجات لعملاء الجمعية.

وقع المذكرة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية.

وأكد الصايغ أن الخدمة ستكون متاحة للجمهور خلال النصف الثاني من يونيو المقبل وستعمل الشركة على تخصيص 40 مركبة من أسطول مركباتها لتوصيل الطلبات للمتسوقين من عملاء الجمعية في كافة مناطق الشارقة مع احتمالية زيادة العدد وفقاً لمستويات الطلب.