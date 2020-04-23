«تطوير البنية التحتية» تعقّم مداخل محطات البترول ومخارجها على الطرق الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال اتصال مرئي، على الجهود التي تقوم بها الوزارة، بالتعاون مع الفريق الوطني للتعقيم في إمارة عجمان، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، من خلال البدء بتعقيم مداخل محطات البترول ومخارجها على الطرق الاتحادية، حيث أكد في حديثه أن الوزارة لن تتوانى في التعاون مع الجهات المختصة بالدولة وتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الفيروس.

ولفت معاليه إلى أن سلامة مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين تمثل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة، وحكومة الإمارات، وهو المنطلق الرئيسي التي تعمل وفقه الدولة، في ظل هذه الطــارئة التي يعيـــشها العـــالم أجمــــع، مؤكداً أهمية تكاتف وتضافر كل الجهود للخروج من الأزمة بأقل الخسائر والأضرار، فلكل فرد في المجتمع دور وواجب يجب القيام به، ابتداء من خط الدفاع الأول بالميدان ووصولاً إلى أفراد المجتمع من خلال التزامهم بالتعليمات والبقاء في المنازل.

وأثنى معاليه على جهود خط الدفاع الأول ضد الفيروس، الذي يواصل الليل بالنهار لحماية المجتمع والقضاء على الفيروس، مؤكداً أنهم يمثلون نماذج رائدة في العطاء الإنساني خلال تصديهم لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ودعم شركائها بهدف توفير أقصى مستويات الوقاية للمجتمع، من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية، وتعزيز أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطرق الاتحادية بالدولة، وهو ما تعتبره وزارة تطوير البنية التحتية أولوية في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العالم أجمع.

واستجابة من وزارة تطوير البنية التحتية، للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات، وضمن «برنامج التعقيم الوطني»، الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وفي بادرة منها للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، قامت الوزارة، وبالتعاون فريق الوطني للتعقيم بإمارة عجمان بتعقيم مداخل محطات البترول ومخارجها على الطرق الاتحادية.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة لم تدّخر جهداً لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا».