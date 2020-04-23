65 ألف عملية صيانة قدمتها مواصلات الإمارات لمتعامليها في الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت مواصلات الإمارات ممثّلة بمركز الإمارات للخدمات الفنية، عن تنفيذها نحو 65,000 عملية صيانة للمركبات خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر ورشها الفنية المتوزعة في دبي والشارقة وعجمان والمنطقة الوسطى (أم القيوين والذيد ومصفوت)، التي تقدم خدماتها الفنية المتنوعة للأفراد والمؤسسات والدوائر المحلية وشركات القطاع الخاص.

وأفاد عبيد ربيع المحيربي مدير مركز الإمارات للخدمات الفنية، بأن المركز وعبر الورش الفنية التابعة له؛ تمكن من تقديم نحو 65,000 خدمة صيانة في الربع الأول من هذا العام، حيث شملت الخدمات التي تم تقديمها خدمة صيانة وإصلاح المركبات الخفيفة والثقيلة والآليات والدراجات باختلافها، وذلك وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المتعاملين، وعدد من الخدمات الفنية المساندة الأخرى، كقطر المركبات والآليات، إضافة إلى الاستشارات الفنية في مجال خدمات الصيانة والإصلاح، وخدمات غسيل وتنظيف المركبات وغيرها.