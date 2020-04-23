تشكيل اللجنة العمالية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل اللجنة العمالية، برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلاً من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن كل من دائرة القضاء - أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة المالية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة، ودائرة تنمية المجتمع، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.