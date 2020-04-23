حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 584 نزيلاً

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 584 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية، وتكفل سموه بسداد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم جراء تلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة الكريمة في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة قبل بداية الشهر الفضيل.