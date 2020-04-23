«الاتحادية للمواصلات» تعلن حزمة تعليمات للمتعاملين في النقل البري

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، حزمة من التعليمات للمستفيدين من خدمات الهيئة والمتعاملين معها في مجال النقل البري وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الهيئة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وانطلاقاً من حرص الهيئة على استمرارية نقل الركاب والبضائع في الدولة والمحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة عاملي ومستخدمي وسائل النقل العام وتعزيزاً لثقافة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع فيروس «كورونا»، تهيب الهيئة بمزاولي أنشطة النقل البري الحرص على اتباع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة وتوعية العاملين لديهم بشأنها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة واللازمة في كافة جوانب عملياتهم. كما وجهت الهيئة بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة مستجداتها ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية الملائمة لمنع انتشار العدوى بين العاملين بما في ذلك التوعية بقواعد وإجراءات الوقاية.