برئاسة منصور بن زايد..اعتماد مستجدّات الأداء المالي والتشغيلي لـ«أبوظبي للطاقة»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، اجتماع اللجنة الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال عن بعد. وتضمن الاجتماع مناقشة واعتماد آخر المستجدات المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي لمؤسسة أبوظبي للطاقة، بما في ذلك المبادرات والمشاريع التي تقوم بها ضمن الاستراتيجية الموضوعة لها، إلى جانب اعتماد البيانات المالية الموحدة لمجموعة مؤسسة أبوظبي للطاقة لعام 2019.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا التي تضم كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة نائب رئيس اللجنة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.