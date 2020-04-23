شراكة بين «خليفة الإنسانية» و«صندوق المسؤولية المجتمعية» لتنفيذ مبادرات عاجلة

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية إلكترونياً مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، بشأن التعاون في المشاريع الوطنية لمكافحة فيروس «كورونا» تغطي محاور رئيسية ثلاثة، المجتمع والصحة والتعليم.

ووضعت المشاريع تماشياً مع أولويات الدولة، ومن ضمنها الأولويات المطروحة من قبل وزارة تنمية المجتمع لحملة «عطاؤنا لأجل الجميع» بتوفير المواد الغذائية الأساسية لآلاف الأسر والعمال في الدولة، ومع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير المعدات الطبية العاجلة للمستشفيات والمرضى، ووزارة التربية والتعليم لتوفير أجهزة ذكية لدعم الطلبة في التعلم عن بعد.

وقام بتوقيع الاتفاقية إلكترونياً كل من محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بصفته نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وفي ظل هذه المستجدات، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن دور المسؤولية المجتمعية للشركات مطلوب تعزيزه اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه الدولة والعالم من تحديات كبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتابع معاليه بأن «توقيع هذه المذكرة هو خطوة مهمة لتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية التي تخدم أولويات وجهود الدولة في التصدي لهذا الوباء الذي يواجه العالم ككل».