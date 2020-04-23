نظام إلكتروني يقيس إنتاجية موظفي «قانونية دبي»

المصدر: دبي - البيان

قامت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتطبيق نظام «توقيت» الإلكتروني الذي بدأت في تفعيله منذ ما يقرب من عامين وتدريب كافة موظفيها عليه، بما مكّنها من قياس ومتابعة إنتاجيتهم، واحتساب الوقت المستغرق منهم في إنجاز المهام اليومية المكلفين بها.

ويعتمد النظام على حفظ كافة المعاملات المقيدة بالدائرة والمصنفة بحسب الرقم والعنوان، وبمجرد مباشرة الموظف لأي عمل خلال ساعات العمل الرسمية يقوم النظام باحتساب وتسجيل الوقت الذي يستغرقه في إنجاز كل مهمة على حدة، وربطه برقم المعاملة ذات الصلة.

كما يستطيع النظام تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بطبيعة ووصف كل مهمة من هذه المهام، وبنهاية يوم العمل الرسمي يقوم النظام بتسجيل إجمالي عدد الساعات التي استغرقها الموظف في إنجاز أعماله، كما يحتوى النظام على خاصية استخراج التقارير الإلكترونية، والبيانات الإحصائية التي تتيح قياس وتقييم إنتاجية الموظف بصورة دقيقة، سواء كان ينجز أعماله عن بُعد، أو من مقر الدائرة.

مزايا

ويتميز النظام بسهولة الاستخدام، وتعدد الخيارات المتاحة لتصنيف التقارير التي يمكن استخراجها، سواء وفق الفترة الزمنية المستغرقة لإنجاز كل مهمة من المهام، أو بحسب موضوع ملف المعاملة، وذلك لأي من الموظفين، أو على مستوى الوحدات التنظيمية في الدائرة، كونه يعتبر نظاماً شمولياً يطبق على الموظفين دون استثناء، على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.

ربط

وتم ربط نظام «توقيت» بأنظمة الدائرة الإلكترونية الأخرى، والتي تشمل نظام «توثيق» وهو النظام الرئيسي المستخدم بالدائرة لتوثيق وإدارة ملفات المعاملات المسندة إلى موظفي الدائرة إلكترونياً، وذلك لغايات متابعة مراحل إنجازها خلال المواعيد المحددة، بحيث وفر ترابط النظامين وسيلة رقمية شاملة لإدارة كافة أنواع المعاملات.

تقييم الأداء

ومن جهته أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «أن استخدام هذا النظام يسمح برصد مستويات الإنجاز والأداء على المستويين الفردي والمؤسسي، على نحو يتيح تقييم أداء موظفي الدائرة وفقًا لأسس موضوعية، كما يسهل لإدارة الدائرة الوقوف على قدرات موظفيها بصورة أكثر دقة، ويمكنها من متابعة سير العمل عن بُعد من خلال توظيف الإدارة الرقمية».

استشراف المستقبل

قال الدكتور لؤي بالهول: «إن استشراف المستقبل يدعونا دائماً إلى الاستعداد للتحديات المستقبلية، ووضع الحلول وتوفير البدائل التي تضمن استمرارية الأعمال.

ومن ثمَّ فإن نظام «توقيت» أسهم بشكل كبير في تطبيق توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي بالعمل عن بُعد ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس «كورونا»، إذ تعتمد الدائرة على هذا النظام في استخراج التقارير اليومية عمّا يؤديه الموظفون خلال ساعات العمل الرسمية، وفق سجلات وتقارير إلكترونية تفصيلية، لضمان تقديم الخدمات بأفضل مستويات الكفاءة والفعالية والإنتاجية، وكذلك إدارة الموارد البشرية بالدائرة بصورة تحقق الاستثمار الأمثل لوقت موظفيها».