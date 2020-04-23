دعوة لحماية أصحاب الهمم من العزلة المنزلية

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

طالب الدكتور عادل سعيد سجواني طبيب الأسرة في وزارة الصحة وعضو الفريق الوطني للتوعية بالتركيز على الصحة النفسية لأصحاب الهمم، وتحديداً في الوقت الراهن.

مشيراً إلى ضرورة حمايتهم من العزلة المنزلية، وانخراطهم في أنشطة رياضية تكسر حاجز الروتين اليومي، كما نصح بتخصيص غرفة عبادة لكبار المواطنين في شهر رمضان الكريم، والحفاظ على شق التباعد الجسدي والمكاني، وعدم التلامس للحفاظ على صحة كبار السن.

وقال إن الالتزام بالبقاء في المنازل خلال جائحة «كورونا» وإغلاق المراكز الخاصة بأصحاب الهمم ضمن جملة التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة يحتم على الأسر كسر حاجز الروتين حتى لا يجد صاحب الهمة نفسه معزولاً في حجرته.

مؤكداً ضرورة وضع برنامج أنشطة لهم وتعليمهم سبل التواصل الاجتماعي مع الآخرين، داعياً إلى عدم إظهار التعاطف «المبالغ فيه» مع أصحاب الهمم واللجوء إلى المعاملة الطبيعية، ومخاطبتهم بصورة تراعي طبيعة ونوعية الإعاقة التي يعانون منها، مشدداً على ضرورة إيصال المعلومات لأصحاب الهمم المتعلقة بسبل الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» بصورة واضحة ودقيقة والحصول على المعلومات الضرورية والدقيقة المتاحة حول الفيروس وطرق الوقاية والخدمات المقدمة لهم.

رعاية

وتحدث الدكتور سجواني عن سبل التعامل والرعاية بكبار المواطنين في ظل فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن هذه الفئة العزيزة والغالية على القلوب من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس كون مناعتهم أضعف، وبعضهم لديه أمراض بحكم تقدم السن كالسكري وأمراض الجهاز التنفسي، مشدداً على ضرورة بقائهم في المنازل مع الحرص على توفير كل احتياجاتهم وتحديداً الأدوية.