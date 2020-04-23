باحثة إماراتية تحصل على براءة اختراع أمريكية

المصدر: (دبي - البيان)

سُجِّلت في الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً براءة اختراع للباحثة الإماراتية الدكتورة فاطمة طاهر، الأستاذ المشارك ومساعد العميد لشؤون البحوث في كلية الابتكار التقني بجامعة زايد.

حيث توصلت إلى تطوير برنامج يساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية الدماغية، بواسطة تقنية خوارزمية جديدة تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لصور الرنين المغناطيسي لأوعية الدماغ.

وقالت الدكتورة فاطمة الطاهر إن الهدف من هذا النهج الجديد المبتكر هو استخراج السمات التي لديها القدرة على التقاط مظهر الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة من صور الرنين المغناطيسي وفصلها عن بقية الأشياء التي تحيط بها وهي عملية معقدة جداً، حيث إن فصل الأوعية الدموية لابد أن يتم بدقة عالية الجودة وهكذا تم في سياق النهج الجديد تطوير نموذج وعائي يحاكي مظهر الأوعية الدموية الدماغية وحجمها وعمقها، وقد أظهرت النتائج دقة عالية للخوارزمية الجديدة المستخدمة، إذا ما قارنّاها مع الخوارزميات السائدة حالياً.