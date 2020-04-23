أبطال الجراحة في مستشفى راشد يجرون 3 عمليات لمرضى «كورونا»

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أظهر أطباء قسم الجراحة في مستشفى راشد، بطولة استثنائية، بإجرائهم 3 عمليات جراحية لمرضى مصابين بفيروس «كورونا»، نتيجة إصابتهم بأمراض أخرى كانت تهدد حياتهم، استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وقال الدكتور علي خماس استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد لـ«البيان» إن هناك 26 طبيباً من قسم الجراحة ما بين متدرب واختصاصي يعملون جنباً إلى جنب مع زملائهم في الخطوط الأمامية في التعامل مع حالات «كورونا».

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري الجراحة العامة إن العملية الأولى تم إجراؤها لمريض مصاب بنزيف حاد في الطحال، والثانية لمريض مصاب بالزائدة الدودية، والثالثة لمريض يعاني من انسداد في القولون بسبب ورم خبيث، الأمر الذي كان يهدد حياتهم وهو ما استدعى التدخل الجراحي، لافتاً إلى أن الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل الجراحي حتى لو كان المريض مصاباً بـ«كورونا»، تشمل الالتهابات الحادة، إضافة إلى الإصابات البليغة الناجمة عن حوادث السيارات.



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فيديو.. جراحون في مستشفى راشد يجرون 3 عمليات جراحية لمرضى «كورونا»