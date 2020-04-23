5 ملايين درهم من «الإمارات الإسلامي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» تقديم خمسة ملايين درهم دعماً لحملة «10 ملايين وجبة»، حيث تتوالى مساهمات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال والأفراد؛ النقدية والعينية، تباعاً على الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19).

وذلك بهدف دعم الفئات الهشة في المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتعاضد المجتمعي بتوفير وجبات الطعام أو ما يعادلها من الطرود التموينية والغذائية للمحتاجين والفقراء والمتضررين من الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي وباء «كورونا» المستجد.

وتهدف الحملة إلى توفير منظومة دعم متكاملة وشبكة أمان مجتمعي توفر الأمن الغذائي للشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التفشي العالمي لوباء «كورونا» المستجد.

وأعلن الإمارات الإسلامي أن مساهمته والتي تعادل 625 ألف وجبة تندرج في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي يحرص من خلالها على دعم مبادرات إنسانية ومجتمعية هادفة مثل مبادرة «10 ملايين وجبة» التي تعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة ومجتمعها المعطاء المتضامن على إنجاز مبادرات عالمية المستوى في التنظيم، هدفها الأسمى سعادة الإنسان وحفظ الحياة. واعتبر الإمارات الإسلامي أن حملة «10 ملايين وجبة» أظهرت في الأيام القليلة الأولى من إطلاقها مدى التكامل والتناغم بين كافة قطاعات مجتمع الإمارات.