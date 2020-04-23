«الصياح» تقدّم 250 ألف وجبة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مروان محمد الصياح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الصياح وأبناؤه للاستثمار»، تقديم مبلغ مليوني درهم أي ما يعادل 250 ألف وجبة دعماً لحملة «10 ملايين وجبة».

وتعادل قيمة المليوني درهم ما مجموعه 250 ألف وجبة غذائية أو ما يكافئها من الطرود التموينية التي تتكفل الحملة، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19)، بتوصيلها إلى المستفيدين منها ومستحقيها حيثما وجدوا داخل الدولة.

رد الجميل

وقال مروان محمد الصياح: «الحملة تجسد القيم الإنسانية العليا لدولة الإمارات التي أرست في أقل من نصف قرن على قيام اتحادها نموذجاً عالمياً يحتذى في العقد الاجتماعي والأخلاقي الرفيع بين قيادتها الرشيدة ومؤسساتها وكافة أهلها من كل الفئات. وها هي اليوم تؤكد من خلال هذه الحملة التي تدعم الأسر المتعففة والأفراد كما تساند الشرائح الأكثر تأثراً بتداعيات الوباء العالمي لفيروس «كورونا» المستجد أنها سبّاقة على مستوى العالم في الاستجابة للتحديات وتحويلها إلى حراك مجتمعي تكافلي ملهم».