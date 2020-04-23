«إسلامية دبي» تطلق «إمساكية رمضان» بحلتها الجديدة

المصدر: ( دبي - البيان)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «إمساكية رمضان» بحلتها الجديدة، عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك من باب استكمال إجراءاتها لاستقبال الشهر الفضيل، بما يتماشى والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة جراء الوضع الراهن، ما يؤكد حرص الدائرة على ضمان استمرارية خططها وبرامجها.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة: «منذ إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وهي تعمل بشكل متواصل في نشر وتعزيز القيم الإسلامية الوسطية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، والذي سيحل علينا قريباً، ومن هذا المنبر نرفع أسمى التهاني إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات، وإلى المقيمين على أرض الدولة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركة».

وفي هذا السياق، أفاد الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية أن الدائرة تعمل بجهود حثيثة لإتاحة أفضل المعلومات الدينية والفقهية والاجتماعية المرتبطة بالشهر المبارك، منها إمساكية رمضان 2020، والتي تتيح للأفراد متابعة أوقات الصلاة بدبي، وموعد إمساك الصيام لصلاة الفجر، وتوقيت موعد الإفطار، وكل مواعيد الصلوات اليومية بشكل أفضل طيلة أيام الشهر الفضيل بحلة جديدة عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي كل يوم في تمام الساعة 8 مساء.