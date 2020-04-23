«أكاديمية دبي للمستقبل» تنظّم سلسلة الروّاد الرمضانية عبر الاتصال المرئي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي المستقبل، تنظيم الدورة الثالثة لجلسات سلسلة الرواد الرمضانية لهذا العام عن بُعد، عبر أنظمة الاتصال بالفيديو، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وعدد من الخبراء والمتخصصين وقادة الفكر من دولة الإمارات والعالم، بهدف تعزيز المعرفة المجتمعة بأبرز التحديات والفرص المستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات وآثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عليها.

وتشمل سلسلة الرواد الرمضانية التي تنظمها الأكاديمية خلال الفترة من 26 أبريل إلى 14 مايو المقبل، 13 جلسة رئيسية تتيح للمشاركين فرصة التعرف على رؤى المتحدثين المستقبلية حول أبرز تأثيرات «كوفيد - 19» على القطاعات الحيوية على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم، وأهم الدروس التي ينبغي التعلم منها، وكيفية الاستفادة من الفرص المقبلة.

جهود

وأكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل أن تنظيم سلسلة الرواد الرمضانية عن بعد باستخدام أنظمة الاتصال الحديثة، يأتي في إطار جهود الأكاديمية تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات بأهمية مواصلة مسيرة العمل والابتكار ومشاركة المعرفة وتوظيف التكنولوجيا لمواجهة تحديات فيروس كورونا، التي تتطلب تعزيز الترابط وتوحيد الجهود لاستشراف المستقبل وبناء مهارات الأجيال القادمة.

وقال القرقاوي: إن الجلسات التفاعلية تركز على نشر وتعزيز الثقافة المعرفية لأفراد المجتمع بكافة شرائحه وتعريفهم بأهم آثار التحديات الصحية العالمية على قطاعات العمل الإنساني والتكنولوجيا والعلوم وريادة الأعمال والفنون والثقافة والمجتمع والابتكار وغيرها، بما يسهم في تعزيز مهارات استشراف التوجهات المستقبلية والاستعداد لها عبر وضع خطط استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات.

وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، والدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي العطاء».

والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وإيزوبيل أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجون ساني أخصائي استشراف المستقبل وعضو هيئة التدريس في جامعة «سنغولاريتي»، وتوماس فليتشر مؤلف وأستاذ زائر في جامعة نيويورك وعضو مجلس أمناء أكاديمية دبي المستقبل، وجوناثان مكلوري مدير عام «بورتلاند» في آسيا، ولاث كارلسون المدير التنفيذي لمتحف المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، وغيرهم.

جلسات تفاعلية

وتستعرض سلسلة الرواد الرمضانية مجموعة متنوعة من المواضيع والقطاعات، بما في ذلك التصميم الجماعي للمستقبل، وأهمية البنية التحتية الذكية، وتوظيف العلوم والتكنولوجيا، ومستقبل دور المرأة، والابتكار في قطاع التعليم، وتعزيز المرونة المجتمعية، ومستقبل العمل الإنساني وغيرها.

وسيتم تنظيم جلسة خاصة مع مجموعة من ممثلي وأعضاء «مجالس دبي للمستقبل» لبحث وسائل توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتدريب الكوادر الوطنية وإعدادها لتحديات المستقبل. وستعقد الجلسات التفاعلية عبر منصة «زووم» بحيث تكون الجلسة الرئيسية لمدة 45 دقيقة، تليها إجابات على أسئلة الجمهور لمدة 15-20 دقيقة، ويمكن للراغبين بحضور الجلسات التسجيل من خلال موقع أكاديمية دبي للمستقبل:

(https:/‏‏/‏‏www.dubaifutureacademy.ae/‏‏pioneers/‏‏).