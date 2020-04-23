«الشارقة التعاونية»: وفرة بالمخزون وخصومات تصل لـ 60 %

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت جمعية الشارقة التعاونية عن تأهبها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير السلع التموينية الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع، لضمان تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر.

مؤكدة وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية والتموينية، وطرحها لخصومات تصل إلى 60%. وأكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، عن رفع قيمة تعاقدات التوريد للسلع الرمضانية لتصل إلى 300 مليون درهم، مشدداً على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تضم مخازن تعاونية الشارقة مخزونا سلعيا استراتيجيا يكفي لـ 6 أشهر، بقيمة تزيد على نصف مليار درهم، ما يتيح وفرة كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وذكر راشد بن هويدن، مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع بتعاونية الشارقة، أن جميع البضائع الأساسية وغير الأساسية متوفرة وبكميات كبيرة تكفي لأكثر من 6 أشهر، ونناشد المستهلكين ألا ينجروا وراء الشائعات التي تهول بأن البضائع لا تكفي، بل عليهم استقاء المعلومات من الجهات ذات الصلة، كما أن الجمعية ملتزمة بتوفير كافة البضائع وبكميات كبيرة، كما أن المخزون الاستراتيجي لشهر رمضان المبارك المقبل تم توفيره بصورة كبيرة.