إشادة بإنشاء «مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة»

المصدر: العين - وام

أكد سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن إنشاء «مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة» بجامعة الإمارات الجامعة الوطنية الأم بالدولة يعكس دورها الريادي في تعزيز ثقافة الطفل التي تميزت بها دولة الإمارات وأصبحت مثالاً يحتذى به في رعاية الطفولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح في تصريح له بهذه المناسبة أن قرار إقامة المركز يأتي أيضاً من منطلق حرص واهتمام الدولة بالتنمية البشرية ومستقبلها باعتبار الإنسان أساس التطور في المجتمعات وترجمة لرؤية ونظرة الحكومة المستقبلية في توفير مستقبل مشرق للطفل كي ينعم بمستوى متميز من جودة الحياة والتعليم.

ونوه بأن إنشاء هذا المركز يأتي كذلك في إطار الاستراتيجيات الوطنية التي تعنى بالطفولة والأمومة لتحقيق مؤشرات أداء عالمية تكفل حقوق الطفل وواجبات أولياء الأمور في الاهتمام به.