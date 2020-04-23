الريم الفلاسي: المركز يستهدف تنمية الأسرة وبناء الأجيال

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة تأتي في إطار سعي سموها الدؤوب لمواكبة آخر ما وصلت إليه العلوم في مجال تنمية الأسرة، وبناء الأجيال.

وقالت الفلاسي في تصريح لها: «إن سمو الشيخة فاطمة رائدة العمل النسائي والإنساني في الإمارات وخارجها، وما أعلنت عنه سموها أمس بشأن إنشاء «مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة» بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة هو ثمرة عمل وتحضير على مدار سنة ونيف هدفه الجوهري توسيع مجالات تمكين الأم والطفل».

إنجازات

وأضافت: «إن ما قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يضاف إلى سجل الإنجازات التي لا تحصى لسموها».