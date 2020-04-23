«أبوظبي الابتدائيّة» تتوسّع في تفعيل التقاضي عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن توسع محكمة أبوظبي الابتدائية على مستوى الإمارة، في تفعيل نظام التقاضي عن بعد باستخدام نظام الاتصال المرئي، ليشمل جميع الدوائر المدنية، الأحوال الشخصية، الإيجارات، التركات، القضايا المستعجلة، إضافة إلى دوائر تحضير الدعوى.

وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة بالتوافق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «أن التوسع في تفعيل نظام التقاضي عن بعد ليشمل كافة الدوائر القضائية في إمارة أبوظبي؛ جاء استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء؛ في دعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية للدائرة في إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائي في العالم».