عبدالله المهيري: 88 ألف مستفيد من خدمات صندوق الزكاة خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد عبدالله بن عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، بالفتوى الصادرة من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وما أقرته اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة بجواز صرف الزكاة لإطعام المتضررين في ظل الظروف الحالية.

مشيراً إلى أنه انسجاماً مع هذا القرار، يستقبل الصندوق زكاة وتبرعات أفراد المجتمع وزكاة الفطر، ما سيكون له الأثر الإيجابي لصالح المتأثرين.

وأكد أن أداء صندوق الزكاة خلال الربع الأول من العام الجاري كان متميزاً حيث تجاوزت نسب الإنجاز 95‎%، وبلغ عدد المستفيدين من خدماته ما يقارب 88 ألفاً، وتنوعت الخدمات المقدمة لهم بين التقليدية والإلكترونية والذكية، وتجاوزت نسبة الخدمات الذكية والإلكترونية المقدمة لهم 70%.

وعن عدد المستفيدين من أموال الزكاة، فقد بلغت ‎الحالات المستفيدة 3952 أسرة بمبلغ تجاوز 72 مليون درهم، ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة، وذلك وفقاً للمصارف الشرعية المعتمدة.

وقال إنه يأمل من المحسنين زيادة مساهماتهم بأموال الزكاة والصدقات، لمواجهة الضغط والزيادة المتوقعة من شريحة المستحقين للزكاة خلال هذا العام، خاصة وإن الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية يرصد الآثار المرتبة على الظروف الحالية، وذلك لتقديم الدعم للفئات المتأثرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بجانب رصد التأثيرات لتحديث وتعديل الإجراءات ذات الصلة إذا لزم.

دعم

وأكد استعداد الصندوق التام لدعم أي شريحة تأتي حسب التقارير الواردة من الجهات المعنية بالدولة، وهو ما تم من خلال دعم مبادرة التعليم عن بعد بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح: «أن عمل الصندوق مستمر طيلة السنة، ولا يعتبر موسمياً إلا أنه يخصص شهر رمضان لإطلاق الحملة الإعلامية السنوية، الموجهة للمتعاملين من الأفراد والشركات، لتعريفهم بأحكام الزكاة، وإرشادهم لطريقة احتسابها، وقنوات التحصيل المتاحة بالصندوق والتي بلغت حالياً ما يزيد على 37 قناة تقليدية وإلكترونية وذكية».

وأشار إلى أن شعار الحملة الـ 17 للعام 2020 هو «زكاتك أمان وضمان»، وتتنوع أنشطتها لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، بهدف جمع 215 مليون درهم، ما سيكون له الأثر البالغ على الفئات المستحقة التي يرعاها الصندوق، فهناك قاعدة بيانات لما يقارب 50 ألف أسرة بحاجة إلى مبالغ زكاة مستمرة.

تخصص

وذكر أن «صندوق الزكاة يضم كادراً متخصصاً في الشؤون الشرعية للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بفريضة الزكاة، إضافة إلى نخبة من العلماء ضمن تشكيل اللجنة الشرعية للصندوق، مهمتهم البت في جميع الاستفسارات المحالة إلى اللجنة وذلك لتحري الدقة والمواءمة مع الضوابط والمعايير الشرعية الخاصة بالزكاة».

فئات

وأوضح أن «الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق هي من أصحاب الدخول الضعيفة والمسلمين الجدد والغارمين والأيتام وأسرهم والمرضى وطلاب التعليم الإلزامي وطلاب التعليم الجامعي، والباحثين عن عمل، وأصحاب الهمم، والمنكوبين إضافة للمساعدات العاجلة، حيث تتم دراسة جميع الحالات التي تتقدم إلى الصندوق، للتأكد من مدى أحقيتهم للحصول على أموال الزكاة».

وأكد أن جميع الإيرادات يتم صرفها على مصارف الزكاة بنسبة 100%، ولا يتم استقطاع أي مبالغ إدارية تحت بند مصرف العاملين عليها بناء على قانون تأسيس صندوق الزكاة، ومخصص هذا المصرف يوزع على باقي المصارف الأخرى.

آلية

وقال: «إن عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 37 قناة بلغ 21 ألفاً وبمبلغ تجاوز 40 مليون درهم حتى اليوم».