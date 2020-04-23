18266 مشاركاً يستفيدون من «السلامة المنزلية عن بُعد»

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

استفاد 18266 مشاركاً من مختلف الجنسيات من مشاركاتهم في دورة «السلامة المنزلية» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني الإقليمية.

وتم تنظيم الدورة عن بعد التزاماً من الدفاع المدني بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالدولة بهذا الخصوص، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين من الأخطار التي قد تنجم من انتشار فيروس «كورونا».

وشهدت دورة السلامة المنزلية تجاوباً كبيراً من المشاركين والاستفادة من المواد الإرشادية ونصائح لتعريف أفراد الأسرة والعمالة المساعدة بمصادر الخطر في المنزل، والتعريف بمتطلبات السلامة للأطفال، وكبار السن وأصحاب الهمم.