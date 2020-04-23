استعراض تأثير «كورونا» على الملكية الفكرية

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «أن انتشار وباء الكورونا في العالم سيختبر قدرة الحكومات والمنظمات الدولية الداعمة لسياسات الملكية الفكرية في السيطرة على الأزمة واستثمارها في دعم أنشطة الملكية الفكرية».

جاء ذلك خلال ترؤسه لملتقى «سياسات استباقية للملكية الفكرية لمواجهة جائحة كوفيد -19» الذي نظمه مركز ضاحي للملكية الفكرية، أول من أمس، في بث مباشر بالفيديو عن بعد عبر تطبيق zoom meeting والذي شهد تفاعلاً كبيراً من خبراء الملكية الفكرية والمهتمين بها.

واستعرض المشاركون تأثير جائحة «كوفيد 19» على جهود حماية الملكية الفكرية وانعكاستها على الاقتصاد العالمي، وسبل مواجهة التداعيات المصاحبة لها كارتفاع البطالة وفقدان الوظائف والخسائر الهائلة للشركات العملاقة كشركات الطيران، وتزايد حالات إنتاج المواد المقلدة والاتجار بها وخاصة في مجال المستلزمات الطبية، ما دفع المنظمات العالمية والدول إلى اتخاذ إجراءات عدة لوقف انكماش الاقتصاد العالمي وتقليل الخسائر المالية التي تعدت عشرات المليارات من الدولارات.