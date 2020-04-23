20 مركزاً توزع المير الرمضاني من «خليفة الإنسانية»

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد محمد حاجي خوري، مدير عام مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، أن هناك دعماً قوياً للمواطنين من القيادة الرشيدة من خلال توفير المير الرمضاني والسلع الغذائية المدعومة من خلال 20 مركزاً موزعة على مستوى الدولة، ويعمل بكل مركز 30 عاملاً بهدف التيسير على المواطنين من مستحقي المير وتلك السلع الغذائية المدعومة.

مبيناً أن المراكز المخصصة لتوزيع المير لا تغلق أبوابها حتى تتم عملية التوزيع لكافة المتواجدين، كما تم التعاقد مع شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات لتسهيل عملية التسليم للمواطنين من أي موقع على مستوى الدولة، وأن كافة المتطوعين يقومون بعملية التسليم إذا كان الشخص من المستحقين. جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة.

مؤكداً خلالها أنه تم توجيه كافة العاملين بتلك المراكز خصوصاً فئة العمال بضرورة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وأدوات التعقيم وكافة التدابير والاحترازات التي نادت بها الجهات المختصة ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، كما أن المراكز تعمل حتى الـ 5 مساءً، مثمناً تعاون الجهات المختصة التي تسمح للشاحنات التي تنقل المواد الغذائية إلى المراكز بالتحرك في الفترة المسائية، مبيناً أن كافة السلع متوافرة وبكميات كبيرة، وأن الموانئ مفتوحة لاستيراد كافة البضائع من مختلف دول العالم من أجل توفير السلع.