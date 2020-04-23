مقيم بريطاني بأبوظبي يسهم في «معاً نحن بخير»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تعهد الدكتور بهاسكار داسغوبتا، بتقديم مساهمة شهرية للأسر المتأثرة بالأوضاع الحالية، من خلال برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وذلك لتستمر مبادرات الخير التي شهدتها أبوظبي منذ انطلاق البرنامج.

وقد وصل الدكتور داسغوبتا بريطاني الجنسية إلى الإمارات منذ 16 شهراً، ورغب بالمشاركة في برنامج «معاً نحن بخير» عبر مساهمته بمبلغ 500 - 1000 درهم شهرياً للأسر المتضررة، بسبب الظروف الصحية والاقتصادية الحالية.

وتأتي المساهمة عقب تخصيص هيئة معاً رقماً مجانياً هو 800-3088، وعبر الموقع الإلكتروني togetherwearegood.ae لتلقي طلبات الدعم الغذائي للمتضررين من الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة.