«طاقة أبوظبي»: يوم الأرض رمز للتعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم الأرض يعد مناسبة ورمزاً للتعاون والعمل المشترك بين مختلف مكونات المجتمع للحفاظ على البيئة والمكان الذي نعيش فيه، وهو فرصة لتعزيز السلوكيات التي تسهم في استدامة موارد كوكبنا وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة الإنسان.

وقال الفلاسي بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض: «تمر علينا هذه المناسبة في ظل ظروف استثنائية، لكن ذلك لن يثنينا عن الالتزام بتحقيق أهدافها وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومن خلال حرصنا وسعينا في دائرة الطاقة بأبوظبي على استدامة موارد الأرض الطبيعية، وحماية البيئة، وتوعية الناس بترشيد واستهلاك الطاقة والمياه مهما كانت الظروف».

وأضاف: «كل الأنشطة والخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع والقطاعات الحيوية في أبوظبي، وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة العالمية، دليل على التزامنا بجهود التنمية المستدامة».