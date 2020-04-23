«تطوير البنية التحتية» تتابع مشروعاتها «عن بُعد» بكاميرات وطائرات دون طيار

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

بادرت وزارة تطوير البنية التحتية، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، تتعلق في جزء منها بالمراجعين لخدماتها، فيما يختص الشق الآخر بمتابعة تطور أعمال مشروعاتها كافة «عن بُعد»، واستمرار نسب إنجازها دون تأخير في الخطط الموضوعة سلفاً.

وانطلاقاً من ذلك كرست الوزارة استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم حالياً الطائرات من دون طيار، التي تتابع التفاصيل الأولية كافة لجميع مشروعاتها في كل مناطق الدولة، حيث يتم بث حركة العمل بشكل مباشر ومراحل الإنجاز للفرق الهندسية المعنية بمتابعة هذه المشروعات، كونها توفر صوراً جوية للمواقع وحجم الأعمال وغيرها من التفاصيل التي تعطي صورة شاملة لمواقع العمل.

وتوفر الوزارة كذلك العديد من كاميرات البث الحي المثبتة في مواقع المشروعات التابعة لها التي توفر صوراً آنية ولحظية للمشرفين على الأعمال، فيما توفر هذه التقنية صوراً دقيقة لحركة العمل وتوجيه المسؤولين عن الموقع بأي ملاحظات ومعلومات حال كان هناك احتياج لذلك.

وتعمل وزارة تطوير البنية التحتية بشكل حثيث على توفير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة العاملين في مشروعاتها حاليا، وتنفيذ كافة الإرشادات واستخدام جميع الأدوات التي تضمن سلامة العاملين، والتي أقرتها تعليمات وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، وبما يضمن إدارتها للمشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد، بطريقة فاعلة وإيجابية.

وفيما يخص استقبال المتعاملين بمراكز السعادة التابعة لها، فقد وجهت الوزارة المستفيدين من خدماتها لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة.