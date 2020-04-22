مدافع رمضان في الشارقة بلا جمهور

إحياءً للتقليد السنوي الذي ظلت تتميز وتتفرد به إمارة الشارقة كل عام، أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اكتمال الاستعدادات والجاهزية الخاصة بمدافع الإفطار، التي دأبت على إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك بتخصيصها لعدد (10) مدافع أعدت خصيصاً للإطلاق عند وقت الإفطار خلال أيام الشهر الفضيل، بعدد من المرافق الحكومية، ومراكز الشرطة بمدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى..

وتأتي فعالية إطلاق المدافع هذا العام بدون حضور جماهيري، وذلك نظراً للإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الأجهزة المختصة بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما دعت أفراد الجمهور الذين يتصادف مرورهم بأماكن إطلاق المدافع إلى عدم التجمع بتلك المناطق، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك أفراد الشرطة المعنيون بإطلاق المدافع مع التزامهم باتخاذ كافة تدابير السلامة اثناء أداء واجبهم.

وتم توزيع المدافع على مبنى إذاعة وتلفزيون الشارقة، وإدارة المهام الخاصة بالمرقاب، ومركز شرطة البحيرة، السيوح، الحمرية، الذيد، المدام، كلباء، خورفكان، ودبا الحصن..

وبهذه المناسبة الكريمة تتقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجميع المواطنين والمقيمين والزوار، متمنية لهم صوماً متقبلاً، داعية الله أن يعيدها علينا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

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