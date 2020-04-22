تعاونية الشارقة توفر أجهزة للتعلم عن بعد لمنتسبي مركز صعوبات التعلم

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت تعاونية الشارقة أجهزة لوحية بقيمة 60 ألف درهم تقريباً إلى منتسبي مركز صعوبات التعلم، مساهمةً منها في دعم عملية التعلم عن بعد، والتي أعلنت عنها الدولة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن هذا الدعم يعد استكمالاً لجهود تعاونية الشارقة في التعاون الدائم والمتواصل مع المؤسسات والهيئات في الدولة، انطلاقاً من واجبها الوطني اتجاه أفراد المجتمع، وأضاف: دعماً لجهود مركز صعوبات التعلم واستمرارية خدماته في ظل الظروف الراهنة، وجه مجلس إدارة تعاونية الشارقة بتوفير عدد 20 جهازا لوحيا بقيمة 60 ألف درهم، لتساعدهم على إتمام عملية التعلم عن بعد في ظل الظروف الراهنة.

دور مجتمعي

وأشادت إدارة مركز صعوبات التعلم بالدور المجتمعي الذي تقوم به تعاونية الشارقة اتجاه أفراد وفئات المجتمع، وتوجهت بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة على هذه المبادرة الطيبة، وأوضحت بأن المركز يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي صعوباتِ التعلم وهو في ظل الظروف الراهنة التي تسبب بها فيروس كورونا يستمر بتقديم هذه الخدمات عن بعد من خلال المحاضرات وورش العمل التي يقدمها الاختصاصيون ويتم بثها باستخدام برنامج (Zoom) و(Live) الإنستغرام.

بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والخط الساخن طوال أيام الدوام الأسبوعي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

استفسارات

وقد فعّل المركز نظام الاستشارات عن بعد بواسطة البريد الإلكتروني (estesharatscld@scld.shj.ae) حيث يستقبل المركز جميع الاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور ويتم الرد عليها في أسرع وقت ممكن، كما يحرص المركز على تنمية وتعزيز التعاونِ مع المراكزِ والجمعياتِ المحلية والعربية والعالمية سعياً لتحقيقِ أفضل النتائجِ.

وكان المركز الذي قدم الخدمات لـ (637) شخصاً منذ افتتاحه تقريباً قد أعفى منتسبيه من رسوم الجلسات للشهور الثلاثة حتى نهاية يونيو 2020 ضمن توجهات إدارة المركز لدعم الأسر والطلبة والمساهمة في الجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.