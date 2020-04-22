خالد بن زايد يشيد بدعم القيادة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

المصدر: وام

أعرب مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على دعمهما للمؤسسة الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها وتقديم أرقي سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من أصحاب الهمم.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن بالغ اعتزازه وتقديره للثقة السامية والغالية التي منحها إياه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله و تكليفه برئاسة مجلس إدارة المؤسسة في التشكيل الجديد لعام2020، وتشريفه بهذه المهمة النبيلة والسامية.

وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، الذي عقد عبر تقنيات الإتصال المرئي عن بعد نتيجة الوضع الراهن الذي نمر به للحفاظ على صحة وسلامة الجميع التزاما بالتوجيهات والتعليمات الحكومية للحد من وباء كورونا المستجد " كوفيد 19 " : " إننا في دولة الإمارات نحظى بأعلى مقاييس الأمن الصحي فيما نراه من توجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة للدولة، و الدعم الكبير الذي تحظى به "زايد العليا" من قيادتنا الرشيدة هو استمرار لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بضرورة توفير كل أوجه الدعم لأصحاب الهمم .

و شكر سموه خط دفاعنا الأول على كل ما يقدمونه من جهد في مختلف إمارات دولتنا الحبيبة و سعيهم لضمان سلامة و أمن كل فرد في المجتمع دون أي تردد ليلا و نهارا .

ورحب سموه خلال إجتماع مجلس إدارة المؤسسة بأعضاء المجلس بتشكيله الجديد وقدم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق الذين أدوا أدوارهم بمهنية عالية، ومارسوا مسؤولياتهم بأمانة وإخلاص خلال الفترة الأولى من مايو 2014 إلى يونيو 2019 من عمل المجلس، مشيدا بجهود و عطاءات جميع الأعضاء، وجميع كوادر المؤسسة التي تصب جميعها في خدمة شريحة مهمة لا تتجزأ عن مجتمعنا الاماراتي الحبيب وأضاف أن دولتنا الحبيبة أخذت على عاتقها - كما عودتنا دوما - أن تكون من دول الريادة في تقديم خدماتها لأصحاب الهمم .

و قال سموه في تصريح له : " إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل جاهدة على ترجمة توجهات الحكومة الرشيدة بدمج مجتمعي فعال لأصحاب الهمم من خلال إنشاء برامج توظيف ذات استدامة وداعمة للتنمية تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكينهم، وتقدم برامج رعاية وتأهيل وعلاج متطورة لمنتسبيها ضمن الخطة الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر مع أهداف المحور الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن رؤية المؤسسة بخلق حقوق متكافئة تعمق السعادة والتمكين المجتمعي للأشخاص من أصحاب الهمم".

و أوضح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل في كل الاتجاهات وتتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق هدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تسهم بتمتعهم بجودة حياة ذات مستوى عال، والوصول إلى الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة وتأكيد دورهم في التنمية.

ووجه سموه بمواصلة آليات العمل وخطوات التنفيذ لتقديم خدمات المؤسسة جميعها عن بعد خلال المرحلة الحالية، واستثمار وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسهيل الخدمات على المتعاملين خاصة أصحاب الهمم وأسرهم وتمكين الجميع و توجيههم من خلال تحميل البرامج الناطقة التي بدورها تساعد في اكتساب المهارات التقنية والاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية، استكمالا للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، ولضمان أسهل الوسائل لتقديم الخدمات الآمنة لهم في ظل الأوضاع الراهنة على مستوى العالم وحفاظا على سلامتهم.

وإستمع سمو رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأعضاء المجلس خلال الإجتماع لعرض من سعادة عبد الله عبدالعالي الحميدان الامين العام، وفريق عمل المؤسسة من مدراء القطاعات و المكاتب عن تطور العمل بالمؤسسة وانجازاتها خلال المرحلة الأخيرة ومن أبرزها تطبيق العمل عن بعد لكوادر المؤسسة، والتعليم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال والتواصل المرئي مع كافة الطلاب منتسبي المؤسسة اصحاب الهمم المسجلين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها حرصا على استمرار العملية الدراسية إلكترونيا وسلامة الجميع، ولضمان فاعلية استخدام التعلم الذكي لجميع الطلبة.

و تطرق الأمين العام إلى تطبيق مبادرة العمل و التعليم عن بعد لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة من الطلبة في الأقسام الأكاديمية ورش التأهيل المهني لتحقيق الهدف الاستراتيجي لاستمرارية تعليمهم و عملهم حسب البرامج الزمنية لخطط التعليم و التدريب و التأهيل المخطط لها للعام 2020 و استكمال الخدمات التي تقدمها المؤسسة بتحويلها إلكترونيا لمنتسبيها من أصحاب الهمم و أسرهم، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لجميع مؤسسات الدولة ولضمان فاعلية تقديم الخدمات للمنتفعين على مستوى إمارة ابوظبي وفي ظل الظروف الراهنة التي تستدعي تقديم الخدمات عن بعد لسلامة الجميع.

و أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بتلك الإنجازات والجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة، ودعا في ختام الاجتماع أعضاء المجلس إلى تكثيف الجهود، والبناء على ما تم من إنجازات ونجاحات سابقة، ومواصلة مسيرة العطاء النبيل في خدمة المنتسبين إلى مؤسسة "زايد العليا" كافة، وتمكين المؤسسة من تحقيق رسالتها، وتجسيد رؤيتها، وترجمة الأهداف الإنسانية التي وجدت المؤسسة من أجلها.

و عرض سعادة الأمين العام خلال الاجتماع على سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة نظام عمل المؤسسة و احصائيات بأعداد العاملين بها، و عدد منتسبيها المسجلين من أصحاب الهمم إضافة إلى عرض تقرير عن الأداء المالي للمؤسسة العام 2019، وعرض نتائج الأداء للمؤسسة .

وناقش الاجتماع جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، عبدالله عبدالحميد الساهي، حمد علي محمد القاضي الظاهري، عامر حسين الحمادي، مبارك سعيد الشامسي، لبنى علي عبدالرحمن الشامسي، سناء محمد سهيل، طلال مصطفى الهاشمي، إضافة إلى سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا.