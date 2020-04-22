الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 25:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:08 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والمد الثاني عند الساعة 21:47 والجزر الاول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:04 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 25 70 35 دبي 33 26 75 30 الشارقة 33 25 75 35 عجمان 32 26 75 30 أم القيوين 33 25 70 25 رأس الخيمة 35 24 80 35 الفجيرة 38 29 50 25 العين 36 26 50 25 ليوا 38 23 70 25 الرويس 37 25 70 25 السلع 39 26 65 25 دلما 30 23 80 50 طنب الكبرى 29 24 80 35 طنب الصغرى 29 24 80 35 أبو موسى 29 24 80 35 .