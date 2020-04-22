شرطة أبوظبي تحتفل بيوم ميلاد طفل من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أسعدت شرطة أبوظبي طفلاً من أصحاب الهمم في العين يبلغ من العمر 10 أعوام بالاحتفال بيوم ميلاده في أجواء مختلفة أدخلت البهجة والسرور في نفسه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جانحة كورونا.

وكانت والدة الطفل تواصلت هاتفياً مع مركز القيادة والتحكم بمنطقه العين وتقدمت بطلبها لتحقيق أمنية ابنها، وعلى الفور توجهت دورية الإعلام الأمني وأسعدته بالتجول في الدورية وقدمت له شرحاً مبسطاً حول جهود الدوريات في نشر الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.



واشادت الأسرة بجهود شرطه ابوظبي في الاهتمام بأصحاب الهمم ودورها الرائد في الحد من انتشار جائحة كورونا من خلال مشاركتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية.