الشيخة فاطمة توجه بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر في ست ولايات سودانية

المصدر: وام

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر في جمهورية السودان الشقيقة بولايات الخرطوم، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، وولاية الجزيرة خاصة الأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف فيروس كورونا المستجد .

وأمرت سموها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسرعة إيصال المساعدات قبل حلول شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية.

تأتي مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد، في إطار اهتمام سموها بالأوضاع الإنسانية ومساعدة الأسر خاصة في الظروف الحالية التي خلفها فيروس كورونا وما فرضه من تحديات صحية ومعيشية و حرصها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من إجراءات الحظر المنزلي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من كورونا.

وقد عملت " هيئة الهلال الأحمر" على تسيير ثلاث رحلات جوية وصلت تباعا إلى العاصمة السودانية قبل حلول شهر رمضان الكريم وتم التنسيق بين الهيئة وسفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المختلفة بالسرعة المطلوبة، حتى تحقق أهدافها في تحسين إمدادات الغذاء خلال شهر رمضان الكريم وفترة الحجر المنزلي وتلبية تطلعات المستفيدين منها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أنه سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال الذين هم أكثر الشرائح تأثرا في هذه الظروف، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" التي لم تأل جهدا في سبيل تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية والإنسانية بين الأشقاء.