إيقاف خدمات الحافلات العامة في أبوظبي والإبقاء على "حافلة عند الطلب"

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه قرر إيقاف كافة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن وخارجها، بدءاً من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 وحتى إشعار آخر، يُستثنى من ذلك خدمة "حافلة عند الطلب" المجانية التي أطلقها مؤخراً للكوادر الطبية والعاملين في منشآت الرعاية الصحية عبر التطبيق الذكي “Abu Dhabi Healthcare Link”، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية في التصدي لفايروس كورونا (كوفيد 19)، وبهدف توفير وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة بين مساكنهم ومقار عملهم وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن تعليق حركة النقل بالحافلات العامة يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الحافلات ويأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة والهادفة إلى احتواء فايروس كورونا ومنع انتشاره ودعم الجهود المبذولة للقضاء عليه نهائياً، وذلك بما يتطلبه من تعاون وتكاتف الجميع حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

الجدير بالذكر أن المركز كان قد اتخذ خلال الفترة السابقة مجموعة من التدابير الوقائية الاحترازية التي تحقق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة. وتضمنت تلك التدابير تكثيف عمليات التنظيف وإجراءات التعقيم لوسائل النقل العام كافة من حافلات ومركبات الأجرة والعبارات والمرافق عامة، وذلك انطلاقاً من حرصه على سلامة الجمهور وتحقيق أعلى مستويات الصحة العامة في قطاع النقل.