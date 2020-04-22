فيديو.. مركز شرطة نايف يحتفل بالمتعافين من كورونا من سكان المنطقة

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

احتفل مركز شرطة نايف بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من سكان المنطقة بعد عودتهم من الحجر الصحي إلى منطقة سكنهم حيث تم نقلهم بباص تابع لهيئة الطرق والمواصلات، وتم استقبالهم من قبل مدير المركز ونائبه وموظفين من هيئة الصحة في دبي.

وأفاد مصدر أمني بأنه تم تقديم الدعم المعنوي والنفسي اللازم للمتعافين وطمأنتهم أنهم في بلد الأمن والأمان و«لا يشيلون» هم طالما هم في الامارات.

وتقدم المتعافون إلى الإمارات وشعبها بجزيل الشكر على حسن التعامل والدعم الطبي والصحي المقدم لهم والذي ساعدهم على التعافي من الفيروس.

ولفت المصدر إلى أنه تم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية المهمة.

وكان انتشر مقطع فيديو يرصد عملية استقبال المتعافين، والذي عكس اهتمام الدولة على اختلاف مستوياتها بالقضاء على الفيروس ومساعدة أفراد المجتمع ودعمهم.