إطلاق خدمة تطعيم الأطفال من المركبة في أبو ظبي والعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية(صحة)، عن إطلاق خدمة تطعيم الأطفال من المركبة، للتطعيمات التي تقدم للأطفال في إطار برنامج التحصين الوطني، في مراكز صحية مختارة في أبوظبي والعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتيح هذه الخدمة للراغبين بتطعيم أطفالهم ضمن برنامج التحصين الوطني، إمكانية الحصول على الخدمة دون الحاجة للنزول من السيارة، حيث يقوم المراجع بالاتصال على أرقام المركز المخصص قبل الذهاب أو عند الوصول ويقوم فريق الاتصال بالمركز بتقييم الحالة ومن ثم تسجيله وإرسال الطاقم الطبي اللازم لتقديم الخدمة.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، «إن إطلاق هذه الخدمة يأتي ترجمة لما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن حماية وطننا وأهلنا والمقيمين من الأمراض مسؤوليتنا. لذا عملنا منذ بداية هذه الأزمة على توفير الخدمات العلاجية والوقائية بشكل يراعي احتياجات كافة فئات المجتمع. وكانت البداية بإطلاق خدمة توصيل الدواء للمنزل ومن ثم افتتاح مراكز المسح الوطني في أنحاء الدولة ومراكز المسح للعمال في الأماكن الصناعية. وها نحن اليوم نطلق خدمة تطعيم الأطفال من المركبة وهي فكرة مبتكرة نسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية الأساسية في ظل الظروف الراهنة».

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" "لا شك بأن البعض قد يشعر بالقلق والتردد من زيارة المراكز الصحية لتطعيم أطفالهم، لذا قمنا بتصميم هذه الخدمة لتطعيم الطفل دون الحاجة للنزول من السيارة والدخول إلى المركز بهدف تشجيع الأهالي على الالتزام ببرنامج التحصين الوطني. ومراعاة للمعايير العالمية، سيتم تطبيق هذه الخدمة على كافة أعمار التطعيم باستثناء تطعيم الشهرين وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري. ولنطمئن هذه الفئة قمنا بإعادة تصميم خطة سير المراجع داخل المركز حيث تم نقل غرفة تطعيم الأطفال بالقرب من المدخل بهدف تقليل الوقت الذي يقضيه المراجع داخل المركز. هذا بالإضافة إلى اتخاذنا جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المراجعين في جميع مراكزنا."

وتتوفر هذه الخدمة في مراكز صحية مختارة يبلغ عددها 10 مراكز صحية في أبوظبي وهي مراكز البطين والزعفرانة والمشرف والمقطع ومدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة وبني ياس والباهية والفلاح والسمحة و10 مراكز صحية في العين هي مراكز عود التوبة والهيلي ومزيد ونعمة والجاهلي واليحر والقوع والمويجعي والطوية والهير.ولحجز موعد يرجى التواصل عبر الرقم 80050