"خيرية الفجيرة" توزع 3500 سلة غذائية للأسر المتعففة والمحتاجين

المصدر: الفجيرة - البيان

صرح معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بأن الجمعية استكملت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بفضل من الله تعالى ودعم ورعاية أهل الخير والإحسان من أبناء إمارات الخير.

مضيفاً أنه سيتم توزيع 10.000 وجبة طعام يومياً خلال شهر رمضان على الفئات المحتاجة بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر والعدد قابل للزيادة ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حسب الشروط والإجراءات الاحترازية المقررة.

مشيراً إلى أن فرق العمل في الجمعية من موظفين ومتطوعين تقوم الآن بتوزيع عدد 3500 سلة غذائية قابلة للزيادة، على الأسر المستحقة في منازلهم في الفجيرة ودبا بناءً على عدد أفراد كل أسرة، حيث تحصل كل أسرة على المواد الغذائية الأساسية حسب عدد أفراد كل أسرة من 20 إلى 40 كليو من كل صنف من الأرز والطحين والسكر بالإضافة إلى السلة الغذائية التي تحتوي على 11 صنف من المواد الغذائية.