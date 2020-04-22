"كهرباء الشارقة" تستقبل 5084 طلباً لخدماتها في الربع الأول من 2020

المصدر: الشارقة -عصام الدين عوض

استقبلت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة عدد 5084 طلبا لإعتماد مخططات وتوصيل الخدمات الدائم والمؤقت للمبانى التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية في الشارقة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى 15 أبريل 2020 خاصة بعد توفير منصات إلكترونية لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تواصل أعمالها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة العاملين ومختلف فئات المجتمع ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتنفيذ عدد من المشاريع الضرورية لاستكمال البنية الأساسية من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع ذات جودة عالية وفق رؤية الهيئة الرامية إلى الاستدامة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع كما أن الهيئة أدخلت الكثير من التطويرات واستخدمت أحدث التقنيات في أساليب العمل من منطلق حرصها على توفير بيئة عمل أفضل تضمن تواصل واستمرار علاقتها مع مكاتب الاستشارات الهندسية، مع تفعيل مشاركتهم لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم، مدير إدارة الخدمات المشتركة أن الإدارة وفرت منصات إلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة و اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية لضمان الوقاية من مرض كورونا المستجد ( كوفيد19) وضمان استمرارية سير العمل وتقديم جميع الخدمات، حيث تم توفير المنصات لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة من طلبات اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع وطلبات التوصيل الدائم والمؤقت لكافة المشاريع ( الكهرباء ، المياه ، الغاز الطبيعي ) وذلك من خلال استقبال الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني (msd.electronic@sewa,gov.ae ).

حيث بلغ عدد المشاريع أكثر من (5084) ومن بداية شهر مارس حتى منتصف شهر أبريل استقبلت الإدارة عبر البريد الالكتروني أكثر من (3833) طلبا حيث يتم استقبال المعاملات على مدار الـ 24 ساعةويتم إرسال تاريخ التوصيل للمشاريع من خلال البريد الإلكتروني (msd@sewa.gov.ae) .

وأشارت إلى أنه تم تخصيص بريد اليكتروني لاستقبال كافة استفسارات المتعاملين من (msd@sewa.gov.ae) ، وبلغت عدد الاستفسارات التي تم استقبالها من بداية العام الحالي حتى 15 أبريل (1359) استفسارا تم التجاوب معها بدقة وشفافية كما تم توفير خدمة دفع كافة رسوم إدارة الخدمات المشتركة من خلال جميع البوابات البنكية والمصرفية على رقم حساب (0011200035020)و الـ ( IPAN AE 05041000001120035020) مصرف الشارقة الإسلامي ويتم تنسيق ومتابعة التحويلات المصرفية والبنكية على البريد الإلكتروني (msd.finance@sewa.gov.a ).

وأشارت إلى أن المعايير المحددة التي وضعتها إدارة الخدمات المشتركة والتيسيرات التي قدمتها والتنسيق مع أكثر من 200 من مكاتب الاستشارات الهندسية وتفعيل الشراكة الإستراتيجية وتوفير كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة للتعامل االاليكتروني مع الجماهير والاستمرار في تطوير مهاراتهم ببرامج تدريبية عن بعد تعتبر من العوامل المهمة التي ساهمت في انجاز المعاملات بدقة وكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكدت أن المكاتب الاستشارية شريك استراتيجي للهيئة للوصول إلى تطوير وتحديث كافة الأنظمة والإجراءات حيث أن مكاتب الاستشارات الهندسية تعتبر نقطة البداية لأي مشروع.