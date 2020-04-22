"شرطة عجمان" تساعد عاملا آسيويا استنجد عبر تويتر

المصدر: عجمان- البيان

قدمت القيادة العامة لشرطة عجمان المساعدة العاجلة لعامل من الجنسية الآسيوية بعد معاناته أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس، مستنجداً بنشره مقطع فيديو على حسابه في تويتر طالباً إجراء فحوصات طبية خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم حصوله على المساعدة من الشركة التي يعمل لديها.

وقال المقدم محمد بن يافور الغفلي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أنه بمجرد علم الشرطة بالموضوع في نفس اليوم تم إتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى موقع سكن العامل في منطقة الجرف الصناعية الثانية، وتم تأمين المكان باتباع الآلية المعتمدة للتعامل مع مشتبهي الإصابة بفيروس كورونا.

وتواصلت الشرطة مع منطقة عجمان الطبية لإحضار طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة إلى مقر سكنه، حيث قدموا له الرعاية الصحية الكاملة وأجروا له الفحوصات الطبية اللازمة وتبين لاحقاً أنه غير مصاب بفيروس كورونا ويعاني من أعراض زكام وانفلونزا، كما تم التواصل مع ممثل الشركة وإخطاره بضرورة متابعة العمال والحرص على توفير كل الاحتياجات اللازمة في ظل الأزمة الحالية.

ودعا نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أصحاب الشركات والمشرفين على فئة العمال إلى ضرورة تحمل المسؤولية ومتابعة أوضاع العمال بشكل دوري وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية واحتياطات الأمن والسلامة التي تمنع انتشار الفيروس.