إيقاف تصاريح السوق الرمضاني في دبا

المصدر: الفجيرة - البيان

أنهت بلدية دبا تزيين شوارع ودورات مدينة دبا والمناطق التابعة لها استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، لإضفاء لمسة جمالية تحاكي روحانيات الشهر الفضيل، وأشار المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا " أن مدينة دبا والمناطق التابعة لها ستبقى متألقة بالأنوار طول شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر السعيد، لتعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم الشهر الفضيل."

إلى جانب ذلك قامت البلدية ‬⁩بإيقاف إصدار تصاريح بيع المأكولات الرمضانية في السوق الرمضاني وأكشاك بيع المأكولات أمام المحلات لهذا العام والتي تشهد إقبالاً من الجمهور تزامناً مع بداية شهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا .

كما أولت البلدية اهتماما كبيرا بتجهيز المقاصب بالإحتياجات الضرورية لفحص كافة الذبائح قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض ومتابعتها أثناء عملية الذبح تطبيقاً لأفضل المعايير الصحية والرقابية التي تحرص البلدية على تطبيقها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، حيث قامت البلدية بتشغيل مقصبي دبا والبدية من 6 صباحا وحتى 6 مساءا ، مع مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية منها ضرورة إرتداء الكمامات الواقية والقفازات ، و بقاء العميل في سيارته ابتداء من قيامه بتسليم الذبائح بكافة أنواعها حتى إستلامه للذبائح وذلك لتجنب الازدحام وعلى ضرورة التباعد للوقاية من انتشار الفيروس.

بالإضافة إلى إعداد برنامج لتنظيم العمل من خلال الجولات التفتيشية الميدانية المكثفة الدورية و المفاجئة في جميع الفترات وعلى جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية من مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية ومخابز وبقالات ومجمعات إستهلاكية، بالإضافة إلى محلات تسويق وبيع الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه لمراقبة و تتبع مدى التزام المنشآت والمطاعم بالتعليمات، وسيتم تحرير المخالفات للمخالفين منها.

وأوضح اليماحي أن هدف الحملات والجولات التفتيشية التي تقوم بها البلدية هو لحماية المستهلك وأيضاُ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع .

وتأتي هذه القرارات ضمن مجموعة من الإجراءات التي قامت بها البلدية في ظل الظروف الحالية وتماشياً مع جهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وضمن الحرص على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحد من انتشاره.

وتناشد البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشآت من عدم الالتزام من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.