27 % انخفاض الانبعاثات بمشاريع «زايد للإسكان»

المصدر: دبي - البيان

حقق برنامج الشيخ زايد للإسكان نتائج متقدمة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها في مُختلف إمارات الدولة.

وقال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان:«إن البرنامج سجّل انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20% أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، وسجّل انخفاضاً في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40% أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولومبي سنوياً، كما خفّض البرنامج من الانبعاثات الكربونية بنسبة 27% أي ما يعادل انبعاث كربوني لـ 8700 سيارة لمدة عام كامل».

استراتيجية

وأوضح المنصوري:«أن البرنامج يقوم بتشييد مساكن حكومية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية مما يسهم في تعزيز الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية».

وأكد المنصوري على حرص البرنامج في تبني أحدث المعايير والمواصفات البيئية عند تشييد مشاريع الأحياء السكنية بهدف تقليل الأثر البيئي وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تدعم بدورها جهود الدولة ورؤيتها الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

نسب

ويقوم قسم ضمان وضبط الجودة الفنية في البرنامج بقياس نسب الخفض في البصمة الكربونية لكافة مشاريع الأحياء السكنية وذلك لضمان تقليل آثار الانبعاثات الكربونية على البيئة وبما يحقق استراتيجية وأهداف البرنامج في الاستدامة البيئية للمشاريع السكنية وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة.

استدامة

ويستعد برنامج الشيخ زايد للإسكان لتشييد مسكن «زايد 2071» وهو أول مسكن مُبتكر ومُستدام يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة حسب نظام «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بالتعاون مع شركة مصدر.