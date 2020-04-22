مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق برنامج «مجرات»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إطلاق حلقات برنامج جديد يتناول فيه موضوعات تخص مجال الفضاء وستُذاع سلسلة حلقات البرنامج من خلال قناة مركز محمد بن راشد على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم برنامج «مجرات».

ويتضمن الهدف الرئيسي للبرنامج طرح مواضيع مختلفة حول علوم الفضاء بغرض إلهام العقول وتنمية الفضول الفكري لدى الناس، وكذلك الإسهام في زيادة الوعي بالموضوعات المتعلقة بالقطاع، خاصة بالنسبة للناطقين باللغة العربية ويعتبر هذا البرنامج الجديد هو أول إصدار من ضمن برامج قناة مركز محمد بن راشد للفضاء.

عروض

وتتضمن خطة المركز توسيع نطاق القناة لتشمل برامج أخرى، وعروض بودكاست وغيرها من البرامج الجديدة ليتم عرضها في المستقبل القريب، وتعمل هذه المنصة بمثابة جسر لنقل المعارف ونشر المعلومات العلمية لكافة الناس وتوجيه الشباب نحو مجالات علوم والفضاء.

وسيتم إطلاق أولى حلقات البرنامج بعد غد ويقدّمه موظفي مركز محمد بن راشد للفضاء باللغة العربية، مصحوب بترجمة نصية للغة الإنجليزية، حيث يناقش البرنامج العديد من المواضيع حول مجال الفضاء تتضمن النجوم والكواكب والمجرات والتطورات التكنولوجية المتعلقة بالقطاع.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء «نملك في الإمارات قيادة تؤمن بالعلم والمعرفة، هذه القيادة التي أسست لوضع استراتيجية مستقبلية مبنية على قيمة العلم باعتباره أداة محورية في بناء مستقبل الإمارات. وتأتي هذه الخطوة استلهامًا لرؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العلم والمعرفة في كافة المجالات والتي يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على بلوغها من خلال غرز ثقافة علوم الفضاء في أذهان الشعب العربي».

وأضاف أن إطلاقنا لهذا البرنامج الجديد هو تجسيد لرؤيتنا الطموحة التي تهدف إلى الوصول إلى كافة المشاهدين الناطقين بالعربية، وإثراء أفكارهم بمحتوى قيّم في علوم الفضاء وتفرعاته كما يرمي مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة المشهد الإعلامي الآخذ في التطور، وتعزيز منصاته الرقمية في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من جهوزية منصات المركز الإعلامية إلى أعلى مستوى استعدادًا لعرض المحتوى الحصري، وتلبية احتياجات الجمهور العربي.

فكرة

وقال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في مركز محمد بن راشد للفضاء إن تطوير الغريزة العلمية في باطن المنطقة العربية هو أمر في غاية الأهمية ونحن على يقين بأن البرنامج الجديد سيلعب دورًا هامًا في إنارة عقول المشاهدين وإثرائها بالمعارف العلمية .

وقد لاحظنا أن المحتوى باللغة العربية حول قطاع الفضاء محدود جدًا، وعليه نشأت فكرة البرنامج الذي سيكون له أثر كبير على تعميم علوم الفضاء وإشاعتها بين الناطقين باللغة العربية وسيعمل برنامج «مجرات» جنبًا إلى جنب مع مبادرات المراكز الأخرى على تحفيز العقول الشابة على البحث واستكشاف المزيد في قطاع علوم الفضاء والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف: «لطالما استثمر مركز محمد بن راشد للفضاء بشكل مكثف في قطاع الفضاء والعلوم والتكنولوجيا ما كان له أثر كبير في إثراء عقولنا وتحصيل كم من المعرفة لدينا تلك المعرفة التي تفرضه علينا مسؤوليتنا تجاه المجتمع في مشاركتها مع الناس ونشرها لخلق نوع من الفضول لديهم من خلال التواصل معهم على منصات التواصل الاجتماعي فهي جزء كبير من مسؤوليتنا حيال المعرفة والأجيال القادمة على حد سواء».

وسوف يتضمن الموسم الأول للبرنامج 8 حلقات بواقع حلقتين كل أسبوع على أن تمتد فترة الحلقة الواحدة مدة قصيرة ويُغطي البرنامج مواضيع متنوعة تغطي معظم علوم الفضاء حيث يتم عرض البرنامج على فترات معينة خلال العام بعد انطلاقه الشهر الجاري.