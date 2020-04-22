تطوير مرافق الري في جزيرة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تنفذ بلدية أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً يستهدف ترقية منظومة الري في عدة مناطق داخل جزيرة أبوظبي، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 45 مليون درهم، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع أغسطس المقبل.

وينتظر من المشروع نتائج إيجابية تتجلى في تغطية النقص في مياه الري في المناطق الحيوية التي يغطيها المشروع، والحد من الري اليدوي واستخدام التناكر، وتخفيض كلفة الصيانة والتشغيل من خلال استبدال خطوط الري القديمة، واستعمال نظم الري الحديثة الأوتوماتيكية. وأشارت البلدية إلى أن الأعمال جارية في مناطق المشروع داخل جزيرة أبوظبي، وبشكل رئيس في خزاني الري الرئيسيين في منطقتي القصور والخبيرة.

ويتم بشكل متزامن تنفيذ أعمال التحسينات وعمليات إعادة تأهيل لأنظمة الري المتقادمة مثل خطوط الري الناقلة القديمة ومحطات الضخ القائمة لتحسين عمل هذه الأنظمة، في بقية المناطق مثل: (شارع سلطان بن زايد، شارع دلما، شارع بينونة R30 وشارع محمد بن خليفة R32).