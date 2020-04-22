«مورو» مزوّداً معتمداً للخدمات السحابية بالإمارات

المصدر: دبي - وام

أعلنت منصة مورو «مركز البيانات للحلول المتكاملة» والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي أنها أصبحت مزوداً معتمداً للخدمات السحابية في دولة الإمارات بعد حصولها على اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني «DESC».

وكان مركز دبي للأمن الإلكتروني قد طور معياراً أمنياً لاعتماد مزودي الخدمات السحابية يبين من خلاله المتطلبات والتوجيهات الإرشادية لمزودي الخدمات السحابية والمؤسسات التي تستفيد من تلك الخدمات وبموجب هذا المعيار الأمني يتوجب على المؤسسات الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات السحابية إذ يقوم على مجموعة من المعايير العالمية لأمن المعلومات.

وضمن الخطوات التي تتضمنها عملية الحصول على اعتماد المركز عملت منصة مورو على تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات الذي يمتثل لجميع المعايير الدولية التي تُعنى بتزويد الخدمات السحابية وتم التحقق من فعالية كل الضوابط المستخدمة عبر عملية تدقيق شاملة أجرتها جهة اعتماد خارجية عيّنها المركز لهذا الغرض. وقال محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لمنصة مورو:

«يمثل حصولنا على الاعتماد والذي تم من خلال اجتيازنا بنجاح لعملية تقييم شاملة، صارمة ومفصلة للمعايير والشروط التي وضعها مركز دبي للأمن الإلكتروني التزامنا بتوفير منصة خدمات سحابية بأعلى المعايير وأفضل الممارسات كما يعزز مكانة المنصة التي تعدّ الشريك المفضل للجهات الحكومية والخاصة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات السحابية المتكاملة».