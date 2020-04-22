«فاعل خير» يساهم بمليوني درهم لتوفير 250 ألف وجبة غذائية

المصدر: دبي - البيان

قدّم فاعل خير مليوني درهم دعماً لحملة «10 ملايين وجبة»، والتي تعادل ما مجموعه 250 ألف وجبة غذائية أو ما يكافئها من الطرود التموينية التي تتكفل الحملة بتوصيلها إلى الأفراد والأسر المتعففة في أماكن تواجدها في مختلف أنحاء الدولة.

وتواصل الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، تلقي المساهمات من أفراد المجتمع ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص منذ إطلاقها قبل أيام قليلة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

رد الجميل

وقال فاعل الخير، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الإمارات أعطتنا الكثير ومنحتنا الرخاء والازدهار والتنمية والسعادة وجودة الحياة، وآن الأوان لنرد الجميل لهذه الأرض المعطاء، وأن نتكاتف مع الفقراء والمحتاجين ومن أصابتهم التأثيرات التي حملها وباء كورونا المستجد على حياتنا اليومية وأعمالنا».

وأضاف: «مساندة حملة 10 ملايين وجبة لإطعام الطعام هي أفضل الخير وأقل الواجب وأقرب السبل إلى مساعدة الناس وتحقيق التكافل الاجتماعي بغض النظر عن العرق والدين والجنسية والخلفية الثقافية في مجتمع الإمارات المتسامح الذي يعين الفقير ويساند الضعيف ويهدف إلى تحقيق السعادة وجودة الحياة للجميع».

وأشاد بالدور الإنساني والخيري لسمو الشيخة هند بنت مكتوم في إطلاق مبادرات هادفة جامعة توحد الناس تحت قيم العطاء والتعاون والتكاتف من أجل خير الكل، داعياً الجميع للمساهمة، كلٌ حسب استطاعته في الحملة الإنسانية.

تضامن وتكافل

وتسعى الحملة إلى توفير الدعم الغذائي ضمن منظومة متكاملة تساند الشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التفشي العالمي لوباء كورونا المستجد، بالتزامن مع شهر العطاء والبر والتراحم وبالاستناد إلى قيم التضامن والتكافل والتعاضد التي تميز مجتمع الإمارات ومبادراتها الوطنية الحريصة على تمكين الإنسان وحفظ كرامته وحياته.

ويمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في دعم الحملة نقدياً أو عينياً، سواء عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).