2.000.000 درهم لـ 250 ألف وجبة من 4 فاعلي خير

المصدر: دبي - البيان

تلقى مركز الاتصال الخاص بحملة 10 ملايين وجبة 120 ألف وجبة بقيمة مليون درهم تبرع بها فاعل خير، بالإضافة إلى 130 ألف وجبة أخرى قدمها ثلاثة متبرعين، بواقع 65 ألف وجبة بقيمة 520 ألف درهم، و40 ألف وجبة بقيمة 320 ألف درهم، و25 ألف وجبة قيمتها 200 ألف درهم، ليبلغ بذلك عدد الوجبات التي تبرع بها فاعلو الخير الأربعة 250 ألف وجبة بقيمة مليوني درهم، كما تبرع فاعل خير بطنين من التفاح ليتم إضافته إلى الوجبات التي سيتم توزيعها ضمن الحملة على المحتاجين والأسر المتعففة.

وتوفر «حملة 10 ملايين وجبة» الفرصة للأفراد والمؤسسات من كافة الشرائح المجتمعية والقطاعات في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال والمتبرعين والخيرين والحريصين على العمل الإنساني والأفراد القادرين للمساهمة فيها، سواء بالتبرع النقدي لشراء وجبات طعام وطرود غذائية أو من خلال تقديم تبرعات عينية على شكل مساعدات غذائية ومواد تموينية.

وتعمل المؤسسات القائمة على تنفيذ الحملة على توصيل وجبات الطعام والطرود الغذائية للمستفيدين، من الأسر والأفراد، مباشرة إلى أماكن إقامتهم، أينما كانوا في دولة الإمارات، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك للتخفيف من معاناة الفئات التي تعاني أكثر من غيرها من التداعيات الاستثنائية التي فرضها التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).