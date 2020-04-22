عمار النعيمي يوجه بدراسة حزمة تسهيلات جديدةلدعم القطاع الخاص

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الثالثة لعام 2020 والتي عقدت عن بُعد بواسطة الاتصال المرئي.

واطلع المجلس على نتائج استبيان أثر الإجراءات الاحترازية لفيروس (كوفيد 19) على القطاع الخاص التي أعدتها غرفة عجمان بتوجيهات من سمو رئيس المجلس التنفيذي أخيراً، شملت عينة عشوائية تضمنت 260 منشأة اقتصادية تتوزع على 24 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً وأظهر الاستبيان مدى تأثر المنشآت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لضمان استمرارية الأعمال بتقليل التكلفة التشغيلية.

مبادرات

ووجه سموه في هذا الإطار بالعمل على دراسة حزمة جديدة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص واقتراح مبادرات تحفيزية أخرى تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص على أن تقوم غرفة عجمان بالاستمرار في تقصي رأي القطاع الخاص بشكل دوري وتتبع آثار وتداعيات الأزمة ورصدها بشكل مستمر ليتم بناءً عليها اتخاذ القرارات السليمة وإيجاد المبادرات المناسبة.

واستهل سموه الجلسة بالدعاء للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بزوال الغمة واستقبال الشهر الفضيل بكل خير وسلامة وأن يديم الله الأمن والأمان على بلادنا وسائر البلاد وأن يحفظ العباد من شر الأوبئة والأمراض. وأعرب سموه في بداية الجلسة عن سعادته بالروح الإيجابية التي أظهرتها حكومة دولة الإمارات وقدرتها على التعامل مع الأزمة بكفاءة وبإنسانية.

حيث كانت خير برهان على جاهزية الحكومة في التعامل مع أي طارئ أو أزمة لتستمر أعمالها وخدماتها على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة.

وقال سموه: «لقد غيرت الأزمة العديد من المفاهيم الراسخة لسنوات طويلة وقدمت لنا تجربة فريدة وعميقة قررنا فيها التخلي عن بعض القيود لنجد من جانب آخر مساحة من الحرية في العمل والإنتاجية لقد تبنينا منهجيات عمل جديدة أثبتت فعاليتها ونجاحها في زمن قياسي جداً.

ويجب علينا أن نتعلم من هذه التجربة لنخرج بالعديد من الدروس المستفادة وسنعيد النظر في الأدوات والممكنات في العمل الحكومي للعمل ضمن منظومة مرنة وفاعلة». وأشاد سموه خلال الجلسة بجهود موظفي الخط الأمامي في الجهات الحكومية الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني والمخالطة.

سلامة

وقال سموه: «نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نجد الموظف الميداني يقوم بتأدية مهامه التي تنبع مع حبه لوطنه وشعبه مقدماً بذلك نموذجاً في الإخلاص والتفاني، تمنياتي لهم بالصحة والسلامة أينما حلو». كما وجه سموه فريق عمله في حكومة عجمان بالتركيز على دراسة مبادرات التعافي الاقتصادي طويلة الأجل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لضمان عدم تضارب المصالح والحقوق.

ووجه سموه كذلك بتمديد إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم في مختلف أنحاء الإمارة حتى إشعار آخر وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال ومنافذ البيع لضبط حالات ارتفاع الأسعار والمخالفات والغش التجاري.

اهتمام

شدد سمو ولي عهد عجمان على ضرورة اهتمام الجهات الحكومية في الإمارة بصحة وسلامة موظفيها الميدانيين وضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بشكل دوري ومتابعة التزامهم بالتعليمات والطرق الوقائية لحمايتهم من التعرض للعدوى، حيث تعد صحتهم وسلامتهم على رأس أولويات الحكومة.