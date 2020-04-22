ضبط معقمات وكمامات غير مطابقة للمعايير بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تمكنت بلدية مدينة الشارقة، من خلال فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي بقطاع خدمة المتعاملين، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط كمية من المعقمات والكمامات والأدوية غير المطابقة للمعايير الصحية، بحوزة شاب آسيوي قام بتخزينها في منزله بغرض التكسب غير المشروع، حيث تم ضبطه أمام منزله عندما كان يهّم بنقل بعض المضبوطات إلى مركبته تمهيداً لتوزيعها في السوق.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن فرق التفتيش تمكنت من ضبط الشاب أمام منزله خلال نقل بعض المضبوطات، وبالتحقيق معه تبّين أن هناك كمية أخرى قام بتخزينها داخل منزله، حيث قام بتحويل إحدى الغرف إلى مستودع لتخزين هذه المواد، وعلى الفور تواصلت البلدية مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وتم ضبط كميات من الأدوية والمعقمات والكمامات غير المطابقة للمعايير الصحية والاشتراطات.

حيث تمت مصادرتها جميعها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق صاحب العلاقة. وأوضح السويدي أن المضبوطات كانت عبارة عن 1800 علبة معقم تم تزويرها وتقليدها، و1000 كمامة و200 علبة دواء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بخصوص المضبوطات، فيما قامت البلدية بمخالفة الشخص صاحب العلاقة وتوقيع غرامة مالية على المركبة والمنزل.