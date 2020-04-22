57 ألف مستفيد من برنامج «وفر» للخصومات

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن انضمام موظفي مستشفى الجامعة بالشارقة إلى قاعدة المستفيدين من برنامج «وفر» لخصومات موظفي حكومة الشارقة.

وانضم لقائمة المستفيدين من خدمات برنامج وفر مؤخراً عدد من الجهات، أبرزها أجرة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، وثقافة بلا حدود، ورافد لحلول المركبات، ومنتسبو دائرة الخدمات الاجتماعية، ليصل عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 113 جهة بإجمالي مستفيدين يتعدى 57 ألف مستفيد.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية عن سعادته بهذا الانضمام الذي سيشكل نقلة مميزة في تحقيق الرفاهية المعيشية لشريحة أكبر من الموظفين في الشارقة، وتمكينهم من الاستقرار المادي والمعنوي.

وتمنح بطاقة برنامج «وفر» امتيازات عديدة وباقة خصومات وتسهيلات حصرية لحكومة الشارقة في 679 شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج، ضمن 28 تصنيفاً تجارياً متنوعاً.