82 % إنجاز مشروع تطوير شارع الاتحاد في عجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف المهندس عبد الرحمن المحمود نائب مدير المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ «البيان»، أن الوزارة أنجزت 82 % من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير شارع الاتحاد، والتي تتضمن تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

52 مليون درهم

وقال المحمود إن المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 52 مليون درهم، وهو عبارة عن أعمال تطوير، ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد، مع طريق الجامعة، بطول تقريبي يبلغ 2.5 كيلو متر، حتى دوار الزورا، ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه، فيما تشمل أعمال المشروع، تطوير التقاطع ليصبح حراً، بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة العاملين في مشروعاتها حالياً، حيث تدير المشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد، فيما تتابع سير الأعمال والإنجاز من خلال كاميرات البث الحي، المثبتة في مواقع المشروعات، فضلاً عن استخدام الطائرات من دون طيار.

وذكر أن المشروع تنفذه الوزارة، وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق، خاصة أنه يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة، الأمر الذي يدعم شبكة الطرق، ويسهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية في جميع الاتجاهات، لافتاً إلى أن تنفيذ وتطوير الطرق الاتحادية، يتم بناء على دراسات معمقة لجدواها وفاعليتها ودورها في خدمة مستخدمي الطريق.

استدامة

وأشار المحمود إلى أن الوزارة تعزز من استخدام المواد المستدامة في هذا المشروع، حيث يتم استخدام أصباغ تمتص ثاني أوكسيد الكربون، والروائح الكريهة من الجو، موضحاً أن الوزارة تطبق كذلك منظومة الطرق الخضراء، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة، التي بدورها تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 %.

فضلاً عن خفض عمليات التسوية بنسبة 45 %، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50 %، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70 %، وتقليل مدد التنفيذ 10 %، كما أن الوزارة تستخدم حالياً نوعية جديدة من وسائد الجسور، والتي تحقق معايير الاستدامة، حيث يزيد عمرها الافتراضي أكثر، ولا تحتاج لصيانة.